Ieri a Saronno: incidente, arriva l’elisoccorso. Interviene la questura, Dal Pozzo a porte chiuse. Torna il mercatino. Acqua, polemiche infinite

SARONNO – Scontro tra una Fiat 500 e una moto Honda: arriva l’elisoccorso.

Non era forse mai successo nella Terza categoria di calcio: partita a porte chiuse per il rischio di incidenti. L’incontro è Dal Pozzo-San Giuseppe Arese in programma questa domenica al centro sportivo “Villaggio del Sole” di Limbiate, casa del Dal Pozzo, la formazione nata nella frazione fra Saronno e Ceriano Laghetto e che attualmente è seconda in classifica. E’ il club gialloverde a dare notizia che domani si giocherà senza pubblico.

Carte Pokemon, vecchie figurine e le mitiche schede telefoniche: torna il mercatino delle cose vecchie.

Polemiche infinite sugli aumenti dell’acqua potabile a Saronno.

