x x

SARONNO – Non tutti i bimbi delle elementari lo conoscevano già ma tutti sono rimasti affascinati e conquistati dal Signor Bonaventura che, fatto vivere da Eliana Bigatti, li ha accompagnati in un percorso particolarmente divertente all’interno della mostra dell’artista genovese Carla Albertella dal titolo “Il mio mondo: acqua, terra, mare e altri racconti”, promossa dall’Organizzazione Flangini, in collaborazione con il Museo della Ceramica Gianetti, il Museo dell’Illustrazione e l’associazione CulturalMente & MusicalMente.

Un evento espositivo, il primo nella rinnovata Sala Nevera, che ha avuto un buon seguito anche per le attività didattiche visto che ci sono state ben 30 scolaresche a cui si sono aggiunti diversi gruppi della Cls. Oggi si conclude, non solo l’evento espositivo, ma anche il secondo Pcto per “le giovani guide della mostra”.

La mostra, curata da Cristina Renso, con l’intervento di Mara De Fanti, direttrice del Museo della Ceramica Gianetti di Saronno, propone due percorsi, differenti, ma non opposti, perché uniti dal forte amore per la natura e dal rigore morale sotteso alle opere, che affrontano e sviluppano riflessioni circa uno degli obiettivi dell’Agenda 2030: prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino. Tra le opere in mostra, sculture in vari materiali (raku, argilla refrattaria con engobbi o trattata a bronzo) e circa venti tele acriliche di grandi dimensioni e di grande impatto visivo. Alcune sculture saranno esposte in contemporanea al Museo della Ceramica Gianetti di Saronno.

L’esposizione ha avuto un buon riscontro anche sul fronte della parte didattica. Partendo dalle opere in mostra sono state offerte agli studenti di ogni ordine e grado varie tipologie di attività (ai piccoli ad esempio quelle con il signor Bonventura), ma tutte focalizzate sull’importanza dei comportamenti responsabili e sulla salvaguardia del mare e luogo emblematico e simbolico.

La mostra è aperta anche oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione