x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

La Rari Nantes Saronno si presenta al più importante appuntamento regionale con ben 23 atleti qualificati, 15 staffette iscritte e con il record societario di 66 gare da disputare.

Per tutti gli atleti il Campionato Regionale rappresenta una manifestazione di fondamentale importanza, l’appuntamento da finalizzare, l’obiettivo da raggiungere per quanto riguarda la posizione e il crono.

Per gli atleti più veloci è l’appuntamento in cui bisogna testare la forma o andare forte per ottenere il pass dei Criteria Nazionali.

Le attese erano tante perché da diversi anni la compagine saronnese continua a migliorarsi e ad alzare l’asticella. Anche questa volta le aspettative non sono state deluse: 5 medaglie vinte (Eleni Moia 1^ 100fa, 2^ 200fa; Asia Villa 2^ 100 rana, 3^ 200 rana; Claudia Varisco 2^ 50 dorso), ma anche tanti piazzamenti e record personali.

Diversi i pass per i Criteria Nazionali ottenuti e un importante tempo limite per i Campionati Italiani Assoluti da parte di Claudia Varisco che va ad aggiungersi a quello già ottenuto da Eleni Moia, ancora una volta protagonista.

Soddisfazione piena da parte dei tecnici che esaltano la prestazione di squadra e il rilevante miglioramento generale degli atleti partecipanti: davvero tutti si sono portati a casa qualcosa di positivo: innanzitutto la prestazione, poi l’esperienza, ma anche la consapevolezza di aver gareggiato e di aver dato il massimo, anche se magari, la forma raggiunta non era ottimale. La spinta del gruppo è stata ancora una volta l’ingrediente segreto per la riuscita della ricetta.

Le gare si sono svolte lo scorso weekend e quello precedente nelle piscine di Milano e Monza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione