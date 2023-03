x x

SARONNO – La Pallavolo Saronno non si ferma e, anche questo weekend, porta a casa una partita combattuta fino all’ultimo contro la Polisportiva Besanense, con un punteggio di 3-2 (25-23, 26-28, 25-20, 21-25, 15-11).

Quello di ieri, sabato 18 marzo, è stato un match a senso unico, dominato dai saronnesi sotto molti aspetti: gli amaretti hanno esordito carichi, nonostante il calo mentale del secondo set che ha causato la perdita del vantaggio della squadra, permettendo agli avverasi di chiudere il gioco. Unico set in cui il Besanese si è dimostrato più in forma del Saronno è stato il quarto, ma questo non è comunque bastato per mettere in ginocchio gli amaretti che, riacquista la lucidità, non hanno mollato e si sono conquistati la vittoria.

“Sono contento che, nonostante tutto, abbiamo portato a casa la vittoria. Sono contento di aver avuto la possibilità di rimettere in campo capitan Fontana che, a tratti, ci ha dato una mano nel suo vero ruolo di schiacciatore” queste le parole di coach Chiofalo, felice del ritorno del capitano della squadra.

Qui i tabellini del match: Fontana (K) 3, Peslac 3, Cafulli 13, Olivati 19, Buratti, Fumero 7, Turolla 11, Falanga 24, Marnoni, Scurzoni 1, Gallo. Liberi: Guglielmo, Guaragna

Rimane stabile al suo quarto posto in classifica la Pallavolo Saronno, che si trova di fronte i vicini di casa della Rossella ets Caronno, posizionati al terzo posto.

(foto della squadra)

