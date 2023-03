x x

ROVELLO PORRO – A partire da oggi, fino al 31 marzo, le strade di Rovello Porro saranno interessate dai lavori per portare la fibra in città.

Gli operatori dell’azienda Valtellina Spa per conto di Fidercoop occuperanno le vie Tasso, Foscolo, Giuseppe Verdi, Monte Bisbino, Toscanini e Monviso.



Per procedere con i lavori di dissestamento dell’asfalto, applicazione della fibra ottica e ripristino della copertura d’asfalto, le strade citate rimarranno accessibili solo ai mezzi interessati alle attività disposte sulla via. Inoltre, saranno istituiti per tutta la durata del cantiere il senso unico alternato e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

(foto archivio)

