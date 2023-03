x x

LIMBIATE – L’Anpi di Limbiate organizza un presidio informativo nella giornata di domenica 26 marzo in piazza Repubblica, per proseguire il tesseramento 2023 e incontrare la cittadinanza. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Anpi Limbiate.

Invitiamo chi volesse schierarsi con noi dell’Anpi e sostenerci nella nostra battaglia culturale e civile per la pace, contro il neofascismo, il razzismo, l’omofobia, l’antisemitismo e il revisionismo, a passare a trovarci per ritirare la tessera se non lo avesse ancora fatto o richiedere l’iscrizione.

Informeremo sui nostri prossimi impegni: le iniziative che metteremo in campo per il prossimo XXV Aprile e il viaggio nei luoghi della Resistenza che organizzeremo nel mese di maggio. Sarà possibile firmare la proposta di legge costituzionale concernente il riconoscimento di particolari forme di autonomia regionale con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale.

Diamo un segnale forte per il rispetto dell’Art. 10 della Costituzione contro le stragi nel Mediterraneo che sono costate gia’ oltre 25.000 morti, contro ogni forma di violenza e prevaricazione, per l’Italia unita e repubblicana, di sana e robusta Costituzione, per le nuove generazioni: diamo maggiore forza all’Anpi.

(foto d’archivio)