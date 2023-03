x x

Dal 26 luglio al 6 agosto a Senigallia torna uno degli eventi più attesi dell’estate italiana: il Summer Jamboree #23, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50.

Più grande festival al mondo nel suo genere, il Summer Jamboree conta oltre 35.000/40.000 presenze giornaliere, ed è ormai il punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di quest’epoca straordinaria e ispiratrice.

Nove giorni di puro divertimento, all’insegna della musica più sfrenata. Come da tradizione, infatti, anche questa edizione del Summer Jamboree ospiterà artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll, raccontato in tutte le sue declinazioni: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing. Una musica che negli anni è divenuta un culto, che si tramanda di generazione in generazione, sempre attuale e in grado di fare breccia tra la popolazione di tutte le età.

Accanto al prestigioso cartellone di grandi concerti ad ingresso gratuito, la programmazione del Summer Jamboree spazierà tra incredibili Record Hop con Dj internazionali dal mattino a notte inoltrata. Ma non è tutto: non mancheranno come sempre gli ingredienti che fanno di questo Festival un unicum nel suo genere: innanzitutto, gli spazi dedicati al ballo, con lezioni gratuite per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze Swing, e Rock’n’Roll, e con il Summer Jamboree Dance Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Swing e Rock’n’Roll con alcuni tra i migliori ballerini della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale. Si aggiunge un altro evento imperdibile, ormai cavallo di battaglia del Summer Jamboree: il Burlesque Cabaret, Music and Dance Show al Teatro La Fenice, dove ogni anno si esibiscono i più famosi artisti di Burlesque al mondo. E ancora, il partecipatissimo Rockin’ Village Vintage Market, con oltre 70 espositori selezionati di abbigliamento vintage, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop; l’Oldtimers Park con le Auto americane pre 1969, con le più belle auto d’epoca mai viste e il Walk-in Tattoo, contatuaggi tradizionali non stop. Grazie alle Aree Food & beverage specializzate, poi, si potrà fare rifornimento di acqua e viveri così da non perdere i tanti appuntamenti in programma.

Torna anche quest’anno, tutti i giorni sul lungomare Mameli, l’Hawaiian Beach: un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico, con il suono della risacca, la sabbia morbida e le good vibration Hawaiiane che accoglieranno il pubblico del Festival dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale per assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll, a piedi nudi in riva al mare. E poi, per i tanti instancabili e affezionati ballerini torneranno anche gli amatissimi Dopo Festival alla Rotonda a mare per ballare in pieno stile anni ’40 e ’50 fino alle 4 del mattino.

