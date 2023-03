x x

SOLARO- riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’uscita del libro “8-8 alle 8”, la cui presentazione avverrà sabato 18 marzo alle 18 nelle sale del polo di comunità Regina Elena in piazza Cadorna a Solaro.

-L’8 agosto del 2020, alle 8 del mattino, tre intrepidi motoamatori partirono da Solaro, precisamente da Villa Borromeo, alla volta di Capo Nord, in Norvegia… in sella alle loro Vespa. È la storia di viaggio raccontata da Mauro Calcinotto (autore ma anche uno dei protagonisti) nel libro “8 – 8 alle 8”, che sarà presentato sabato 18 marzo alle 18 nelle sale del polo di comunità Regina Elena di piazza Cadorna.

Egli, insieme al concittadino solarese Carlo Pizzi ed il caronnese Tullio Ponti, per un tratto accompagnati anche da Carolina Pizzi, Antonella Caronno e Lorena Maura Perego (figlia e mogli che nell’avventura vengono chiamate “Wonders”), in meno di un mese hanno percorso migliaia di chilometri, andata e ritorno, sempre in sella all’iconico scooter italiano. Tra decine di difficoltà ed altrettanti paesaggi mozzafiato, si sono lanciati in una corsa che li ha portati sino al punto più a nord del continente europeo, ben oltre il circolo polare artico, laddove il sole non tramonta nemmeno a mezzanotte ed è difficile arrivare anche con mezzi più confortevoli di una Vespa.

Il libro raccoglie giorno dopo giorno i momenti sulla strada, le notti in tenda e le piovute gelide, in un diario di viaggio che trasmette le emozioni di chi lo ha scritto pagina dopo pagina.

Appuntamento sabato 18 marzo alle 18 al Polo di Comunità di piazza Cadorna per conoscere i protagonisti di questa incredibile avventura e seguire la presentazione del libro.-

