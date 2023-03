x x

TRADATE – Con tre complici ha rapinato il supermercato Carrefour di via Albisetti ma a differenza degli altri non è riuscito a scappare ed è finito in una cella del carcere di Varese.

Sono stati i carabinieri della tenenza ad arrestare stamattina, lunedì 20 marzo, uno straniero irregolare responsabile con alcuni connazionali di una rapina. I quattro individui si sono introdotti all’interno del punto vendita e dopo essersi avvicinati agli sportelli, hanno minacciato e aggredito una cassiera, sottraendo due cellulari esposti per la vendita.

Ottenuti i telefonini i complici si sono dati alla fuga a piedi ma, i carabinieri della compagnia di Saronno sono arrivati immediatamente sul posto. Grazie alla rapidità d’intervento sono riusciti a fermare uno dei quattro malviventi arrestandolo in flagranza.

Come detto l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Varese. Sono in corso le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Varese, per individuare gli altri 3 complici.

