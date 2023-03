x x

SARONNO – Nutrita partecipazione saronnese all’edizione 2023 della Stramilano, la marcia podistica che si è tenuta ieri nelle vie del capoluogo, coinvolgendo milgiaia di appassionati. Lo sciopero dei treni non ha fermato gli atleti di Saronno, in particolare nelle strade milanesi si sono viste molte divise del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno.

Per quest’anno gli iscritti sono stati complessivamente oltre 60 mila; si è trattato della cinquantesima edizione dell’evento, che dunque si è confermato di grande successo. E per tutti è stato innanzitutto un grande divertimento, in una giornata primaverile.

(foto: alcune immagini dei saronnesi alla Stramilano edizione 2023. Anche quest’anno la partecipazione di atleti di Saronno è stata particolarmente nutrita)

