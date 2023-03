x x

A Saronno e in provincia di Varese chi parla di Gruppovis pensa subito al marchio Ford, Mazda, a garanzia di qualità e storicità sul territorio.

Da oggi però Gruppovis legherà fortemente il suo nome al mondo del Padel: uno sport in continua evoluzione, dinamico e per tutti proprio come il marchio Ford.

Gruppovis ha previsto per il 2023 grossi investimenti nel mondo del Padel e oggi, in corrispondenza di ogni sua Sede è presente un centro Padel sponsorizzato proprio FORD GRUPPOVIS.

Sporting Club a Saronno, 6 Padel a Pogliano Milanese, 159 Padel a Cassano Magnago e Smash X3 a Varese. Questi sono i centri scelti da Gruppovis per consolidare la propria presenza sul territorio e vivere questo sport che sta appassionando tutti.

Per inaugurare queste importanti collaborazioni ha ideato e organizzato il Ford Gruppovis PADEL GRANDE SLAM: un torneo a circuito composto da 4 tappe + 1 Master Finale a cui accederanno i giocatori che hanno totalizzato più punti durante i precedenti 4 tornei.

E’ un torneo di doppio maschile riservato a tutti i tesserati FITP in possesso di tessera PADEL ATLETA AGONISTA o NON AGONISTA che hanno una classifica FITP di terza, quarta e quinta fascia. Potranno iscriversi anche atleti senza tessera FITP pur che siano in possesso di un certificato medico in corso di validità.

Il torneo inizierà il 1° aprile a Cassano Magnago e arriverà a Saronno il 17 e il 18 giugno per la terza tappa dello Slam che coinciderà con l’inaugurazione dei due nuovi campi Padel dello Sporting Club.

Antonio Altobelli, responsabile del circolo e figura riconosciuta e apprezzata da tutto il mondo nel tennis italiano, collaborerà con Gruppovis per rendere memorabile le date di Saronno.

Lo Slam sarà un’occasione da non perdere per tutti gli sportivi amanti del Padel: Gruppovis ha fatto le cose in grande e oltre ai bellissimi premi delle tappe in collaborazione con alcuni partner tecnici come Dunlop, offrirà ai vincitori del Master la possibilità di vivere un’esperienza unica presso la Rafa Nadal Academy di Maiorca, un vero paradiso per gli sportivi.

Sul sito Gruppovis.it sarà possibile trovare maggiori informazioni relative al torneo e alle iscrizioni.

Filippo Ruggerone e Lorenzo Cazzaniga, direttore di Padel Magazine