SARONNO / CISLAGO / LAZZATE – A Saronno nel tardo pomeriggio odierno, alle 19.30, intervento dell’ambulanza della Croce rossa per un malore: è stato soccorso un uomo di 42 anni, trasportato in ospedale in condizioni comunque non gravi.

Oggi alle 18.40 a Lazzate incidente stradale in via Monte Bianco: per un tamponamento fra due automobili, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di due uomini di 47 anni e di una donna di 52 anni, sono state soccorse dall’auto-infermieristica e dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto.

Incidente stradale oggi in via Cesare Battisti, tratto locale della Varesina, a Cislago dove si sono scontrte due automobili: una donna di 62 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno; sul posto anche la polizia locale. L’automobilista è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi lesioni. Il fatto è accaduto alle 11.

