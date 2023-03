x x

SARONNO – “Qualche settimana fa si è parlato molto della violenta sassaiola avvenuta al quartiere Matteotti un sabato notte. Quello che nessuno ha detto e che episodi di violenza e liti sono all’ordine del giorno nella zona soprattutto legati alle occupazioni abusive che si susseguono nell’area dismessa dell’ex Pozzi tra via Balasso e via Fratelli Cervi”.

E’ l’appello che arriva da un residente del Matteotti, che chiede di poter mantenere l’anonimato, “anche per evitare ritorsioni”.

“Sono anni che queste occupazioni si protraggono: questi soggetti nella notte trovano riparo nei capannoni dell’ex Pozzi entrando dal varco che si sono aperti a ridosso della cancellata in via Balasso”. Un problema noto e segnalato più volte che poi sfocia in episodi di spaccio, liti e risse: “Noi residenti siamo stanchi di questa indifferenza”.

Nel novembre scorso l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per imporre la chiusura dell’ex Pozzi (provvedimento preso contestualmente anche per l’ex De Nora dopo quella sull’ex Cantoni). I provvedimenti erano stati presi dopo la riunione del tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto della Provincia di Varese. L’obiettivo era quello di chiedere alla proprietà l’immediata chiusura di tutti gli accessi all’area, per impedire qualunque possibilità di ingresso alle persone non autorizzate.

“Non si vedono miglioramenti da tempo – conclude una residente – lo spaccio e il viavai è continuo e costante. Servirebbe sgomberare e poi chiudere l’area”.

(foto archivio: un controllo al quartiere Matteotti)

