x x

SARONNO – Inizia mattinata complicato per alcune famiglie ed attività saronnesi che si sono trovati con abitazioni e attività senza corrente elettrica. E’ successo nel tratto centrale di via Roma e in alcune abitazioni di via Visconti.

L’intervento fa parte di quelli programmati nel quartiere negli ultimi mesi per effettuare alcune manutenzioni straordinarie che, qualche settimana fa, hanno interessato la zona di via Miola e via Parini.

Malgrado i lavori fossero previsti non tutti sapevano che la corrente elettrica sarebbe mancata oggi dalle 8,30 alle 13,30 lasciando a fare i conti con non pochi problemi pratici famiglie ed attività. Sono stati affissi dei cartelli con la notizia dell’intervento ma non tutti i 184 clienti rimasti senza fornitura hanno avuto accesso all’informazione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione