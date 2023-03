x x

SARONNO – E’ agli arresti domiciliari il 55enne scoperto dai carabinieri di Saronno mentre spacciava nella propria abitazione. L’uomo, assistito dall’avvocato Mauro Vanzulli, ha patteggiato una pena di 9 mesi. I militari hanno trovato e sequestrato nella sua abitazione 50 grammi di cocaina e 450 euro in contanti.

L’uomo di origine egiziana, secondo quanto spiegato in tribunale, avrebbe iniziato l’attività illecita perchè, rimasto senza lavoro dopo alcuni problemi di salute, aveva necessità di mantenere la famiglia. La sua attività aveva però attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine facendo scattare i controlli nella sulla abitazione. E proprio in cucina i carabinieri hanno trovato il necessario per lo spaccio e la sostanza stupefacente.

