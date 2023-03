x x

LOMAZZO – L’Amministrazione comunale rilancia “Città sicura”: pattugliamenti serali e notturni con polizia locale in prima linea per evitare e prevenire il più possibile le situazioni di degrado urbano e scoraggiare i malintenzionati. Prosegue infatti la convenzione per l’estensione dei servizi di polizia locale in forma aggregata su base sovracomunale, tra le amministrazioni di Lomazzo, Appiano Gentile, Locate Varesino e Rovello Porro, per l’effettuazione di servizi di controllo in orario serale o festivo. Con il coordinamento tecnico-operativo dal comando della polizia locale di Lomazzo vengono svolti servizi che vedono impegnate diverse pattuglie nel territorio dei diversi Comuni.

Nell’ultimo anno, nel corso di tali pattugliamenti sono stati 274 i veicoli controllati, 45 i verbali per violazione delle norme del Codice della strada; 126 i conducenti sottoposti a alcoltest, 2 i guidatori risultati positivi al test, ai quali è stata ritirata la patente. L’amministrazione lomazzese del sindaco Gianni Rusconi, fa sapere la municipalità, “ha anche approvato, sempre nell’ambito della convenzione sovra-comunale, il progetto, denominato “Città sicura” che prevede pattugliamenti serali e notturni, posti di controllo e di servizi mirati anche attraverso l’uso di dispositivi tecnologici, al fine di contrastare le principali violazioni al Codice stradale, cercando in questo modo di garantire una sempre maggiore sicurezza sulle strade locali e intercomunali. Questi sono i dati salienti relativi all’anno che si è concluso: una trentina i posti di controllo serali che sono poi stati allestiti sul territorio, 254 i veicoli fermali e i conducenti identificati, 9 i servizi con il telelaser, 10 quelli con Targa system e tramite i portali, con in tutto 349 verbali”.

“Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio, l’anno scorso, oltre a consueto pattugliamento giornaliero in auto, in alcune fasce orarie, sono stati svolti 220 servizi “appiedati”, ne centro storico, nei parchi e nella zona della stazione ferroviaria – spiegano il comandante della polizia locale, Diego Rubicondo e il consigliere delegato alla sicurezza, Samuele Arrighi – Riguardo all’urbanistica e all’ambito del commercio, i vigili hanno svolto anche 14 sopralluoghi riguardo a abusi edilizi, 101 controlli nei mercati locali”.

