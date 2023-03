x x

SARONNO – Incidente sulla rampa pedonale che dal sovrappasso di via Volonterio porta qualche metro più sotto alla zona scolastica di via Carso: questa mattina alle 8 è infatti dovuta accorrere una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una pensionata del posto, di 84 anni, che era caduta mentre percorreva a piedi la rampa.

Le condizioni della donna non sono comunque apparse preoccupanti, ha riportato solo qualche contusione: è stata medicata e poi trasferita con l’autolettiga della Cri all’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti dl caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la donna è caduta percorrendo la rampa ciclopedonale che porta dal sovrappasso di via Volonterio alla zona scolastica di Saronno)

21032023