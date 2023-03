x x

GERENZANO – Lo scorso fine settimana il sindaco Stefania Castagnoli e il comandante della polizia locale, Andrea Medaglia, hanno consegnato ufficialmente al coordinatore della Protezione civile, Guglielmo Montrasio, le chiavi del nuovo Berlingo Citroen, che va a sostituire l’ormai vetusto omonimo mezzo. Il costo – comprese le attrezzature specifiche – ammonta a 35 mila e 990 euro, di cui 32 mila e 391 finanziati con bando da Regione Lombardia e 3.599 coperti con risorse del Comune.

Il parco auto in dotazione alla Protezione civile si era già arricchito lo scorso maggio, durante l’Amministrazione Campi, anche di un pick up Great Wall, interamente finanziato con risorse del Comune (27.137 euro).

“Con questi due nuovi mezzi i volontari della Protezione civile possono così operare in modo ancor più efficiente ed efficace a beneficio di tutta la comunità gerenzanese- rimarcano dal Comune – Mettere in condizioni di svolgere al meglio la loro importante e gratuita attività di volontariato è un obiettivo concreto dei gerenzanesi e di tutta l’Amministrazione comunale. Ringraziamo l’ufficio di polizia locale e in particolare il comandante Andrea Medaglia che ha fattivamente operato per dotare la Protezione civile di questi automezzi”.

(foto: il nuovo mezzo ora a disposizione della Protezione civile di Gerenzano)

21032023