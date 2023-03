x x

SARONNO – C’era anche il sindaco di Solaro e il gonfalone istituzionale cittadino al corteo a Milano per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai. Giunta alla ventottesima edizione, la manifestazione, che si svolge ogni 21 marzo sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica vede la partecipazione di studenti e persone che arrivano da tutt’Italia per non dimenticare i 1069 volti di chi è morto a causa della criminalità organizzata. Lo slogan scelto per l’edizione 2023: “È possibile“.

Secondo gli organizzatori i partecipanti al corteo sono stati circa 70 mila tra questi anche la delegazione solarese. La giornata si è aperta con la commemorazione dei morti di via Palestro.

