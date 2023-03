x x

VENEGONO INFERIORE – Oggi alle 16 mobilitazione dei mezzi di soccorso per un incendio a Venegono Inferiore, in via Val Scura. Dove, per cause in corso di accertamento, si è verificato un rogo all’interno di una officina idraulica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un’autoscala. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area mentre i carabinieri della Compagnia di Saronno si sono occupati di compiere un sopralluogo.

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto, mentre l’entità dei danni rimane da quantificare con precisione.

(foto: i vigili del fuoco di Varese durante il loro intervento nell’officina di Venegono Inferiore)

