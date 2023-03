x x

SARONNO – Un pannello di marmo lungo oltre un metro, pericolante su uno dei pilastri dei portici in piazza De Gasperi: rischiava di staccarsi da un momento all’altro e di cadere in testa a qualcuno, per fortuna sono intervenuti alcuni cittadini che con il “fai da te” l’hanno rimosso ed appoggiato a terra, per evitare eventuali problemi; senza le necessità di un eventuale intervento dei vigili del fuoco. La lastra è stata infine appoggiata alla colonna, che si trova nella zona accanto a piazza Avis.

Ora si attende un intervento di sistemazione da parte dell’amministrazione dello stabile. Il tutto in una piazza De Gasperi già al centro delle polemiche in passato per situazioni di degrado, problemi di pulizia e per la presenza di ubriachi e balordi.

(foto: la lastra pericolante, che è stata “messa in sicurezza” grazie all’intervento di alcuni cittadini)

