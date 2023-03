x x

SARONNO – Quando le fiamme sono uscite dal cofano ha accostato e ha dato l’allarme. Così è iniziata l’emergenza che oggi, martedì 21 marzo, ha interessato il quartiere Prealpi poco prima delle 12,30.

Al momento l’ipotesi più probabile e accreditata, considerando che la vettura era in movimento, che all’origine dell’incendio ci sia un guasto meccanica. Il conducente è subito sceso dalla propria Fiat Multipla ed ha chiamato il numero unico delle emergenze. Ai vigili del fuoco sono arrivate anche le chiamate di alcuni automobilisti di passaggio.

In pochi minuti la squadra dei vigili del fuoco di Saronno è arrivata sul posto e hanno domato le fiamme. Non è stato necessario l’intervento di un’ambulanza o di personale sanitario. Domate le fiamme il mezzo è stato rimosso e la strada ripulita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per un sopralluogo.

