SARONNO – Moltissimi i fedeli saronnesi che, nello scorso venerdì 17 febbraio, si sono riuniti alla chiesa di San Giuseppe al Matteotti.

Il corteo si è recato in processione fino al Santuario della beata Vergine dei Miracoli, accompagnato dalle autorità religiose locali.



Si tratta di uno dei tanti eventi che la Comunità pastorale Crocifisso risorto ha organizzato in occasione di questa Quaresima. In attesa della Pasqua, la città di Saronno sarà coinvolta in altre tre vie Crucis: sabato 24 marzo alle 21, a partire dalla chiesa di San Giovanni Battista, a cura della commissione nuovi stili di vita e commissione Carità, missione e migranti; sabato 31 marzo alle 21, dalla chiesa di San Giuseppe, a cura della commissione Catechesi; sabato 7 aprile, sempre alle 21, si terrà la via Crucis cittadina.



Altro appuntamento fondamentale è la Festa del Voto, che coinvolgerà tutta la città degli Amaretti, il prossimo sabato 26 marzo alle 15.30.

Nella domenica delle Palme, alle 16 di domenica 2 aprile, si terranno, invece, le confessioni in Prepositurale.