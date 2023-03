x x

SARONNO – Sono quasi una dozzina le effrazioni messe a segno nelle ultime settimane ai danni degli oratori cittadini. Sabato 18 marzo nel mirino del ladro è tornato l’oratorio della Regina Pacis di via Roma.

Il colpo è stato scoperto alla mattinata di domenica quando il primo volontario si è recato in via Roma per aprire la struttura per tutte le attività domenicali. Ma cosa è successo esattamente? Secondo una prima ricostruzione il malvivente si è nascosto all’interno del centro nella serata di sabato. Rimasto solo quando la struttura è stata chiusa ha raggiunto il bar. Dopo aver sfondato la porta per guadagnarsi l’accesso ha cercato e trovato la cassa ma all’interno c’erano poche monetine. Per uscire ha scavalcato la cinta dell’oratorio che da su via Caprera. Ai volontari della Comunità pastorale non è rimasto altro da fare che riparare i danni e sporgere denuncia ai carabinieri

Uno stillicidio di colpi che nelle ultime due settimane sta interessando molti centri giovanili cittadini: sono stati colpiti gli oratori del Matteotti, della Sacra famiglia, della Cassina Ferrara, quello di via Legnani e anche il centro sportivo Ronchi. Non solo. Ad essere visitato dai ladri per ben due volte anche il cinema Prealpi nell’omonima piazza.

(foto da google maps)

