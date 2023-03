x x

saronno – La prima uscita stagionale della Inox Team Saronno, al campo di via De Sanctis, si è conclusa con una vittoria per 12-0 al quarto inning contro le Bulls Rescaldina in occasione della prima giornata del Torneo Prealpi. Dopo il primo inning, terminato sullo 0-0, le ragazze del manager Steven Manson hanno segnato 4 volte al secondo e 8 al quarto, facendo chiudere anzitempo la contesa.

In attacco positiva la prestazione di tutto il lineup, in particolare modo di Longhi e Lozada, autrici di un bel 2 su 3 con un doppio. In pedana si sono alternate Alice Nicolini (foto) e Rusconi. Sfortunata Noa Armirotto, uscita infortunata nel corso del match: distorsione alla caviglia e tempi di recupero stimati nel giro di poche settimane.

Rotondo e compagne proseguiranno il proprio Spring training il prossimo fine settimana quando affronteranno la squadra ceca delle Eagles sabato 25 marzo alle 11 e quella delle olandesi TTT alle 13, sempre a Saronno.

21032023