VARESE – Il saronnese Tommaso Cordiano gioca attualmente nella squadra dei Mastini di hockey, nel ruolo di attaccante. Ieri, 21 marzo, al ritorno a casa da un allenamento ha avvistato un coniglio in mezzo alla statale Varesina e Venegono.

Cordiano si è subito avvicinato, mettendo in sicurezza l’animale che spaventato si è lasciato prendere senza problemi: «Ho visto questo coniglio in mezzo alla strada a Venegono sulla Varesina, poco dopo del bar The Wall» spiega Cordiano, che ora lancia un appello per ritrovare il proprietario. «Il coniglio adesso è a casa con me – conclude – Lancio un appello per ritrovare il suo padrone».

