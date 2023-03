x x

SARONNO – Si è nascosto e quando tutti sono andati via, a compiuto il furto. E’ quanto successo all’oratorio Regina Pacis di via Roma a Saronno.

Incidente sulla rampa pedonale che dal sovrappasso di via Volonterio porta qualche metro più sotto alla zona scolastica di via Carso: ieri mattina alle 8 è infatti dovuta accorrere una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una pensionata del posto, di 84 anni, che era caduta mentre percorreva a piedi la rampa.

Quando le fiamme sono uscite dal cofano ha accostato e ha dato l’allarme. Così è iniziata l’emergenza che martedì 21 marzo ha interessato il quartiere Prealpi poco prima delle 12.30. Al momento l’ipotesi più probabile e accreditata, considerando che la vettura era in movimento, che all’origine dell’incendio ci sia un guasto meccanica. Il conducente è subito sceso dalla propria Fiat Multipla ed ha chiamato il numero unico delle emergenze.

