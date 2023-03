x x

SARONNO – Domenica 19 marzo si è svolta al Centro Salesiano di Arese la Giornata di Spiritualità Familiare della Zona IV della Diocesi di Milano organizzata dal Servizio di Pastorale Familiare, in contemporanea con altri eventi svolti nelle altre sei zone pastorali della diocesi.

La giornata è stata preceduta da incontri online e in presenza che si sono svolti nei decanati e hanno avuto per titolo: metodi per gestire i gruppi, preparazione al matrimonio, accompagnare i primi anni di matrimonio, buone pratiche e testimonianze.

La Giornata di Spiritualità Familiare è stata il culmine di un percorso di conoscenza delle attività familiari svolte nelle parrocchie anche attraverso i movimenti ecclesiali che operano in questo settore specifico della pastorale. Dopo l’accoglienza con buffet e la preghiera in cappella ci si è divisi in gruppi di condivisione sul tema “care famiglie, siate il volto accogliente della Chiesa”. In contemporanea si sono svolti momenti dedicati ai più piccoli con animazione, laboratori artistici e momenti di gioco e sport per i ragazzi più grandi. Durante la giornata sono stati presenti gli stand delle numerose associazioni familiari presenti nei decanati.

Tra le decine di stand per la prima volta anche il neo nato Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese rappresentato dal Presidente Raffaele Pier Luca Di Francisca a nome delle otto associazioni aderenti che ha detto: questa iniziativa ha lo scopo di condividere le gioie, le difficoltà e le speranze delle famiglie che vivono nei nostri territori grazie alla rete di associazioni che quotidianamente offrono il proprio servizio in loro favore”.

La Giornata organizzata con dedizione e professionalità da Marco e Anna Laganà Responsabili di Zona per la Pastorale Familiare ha visto la partecipazione di circa 200 persone, di cui oltre 50 coinvolte nell’organizzazione. Un servizio di pastorale che riparte dopo la pandemia con la voglia di fare conoscere la bellezza di essere famiglia secondo l’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia e quindi nell’accoglienza delle diversità riconciliate dall’Amore di Dio e dalla sua misericordia. Da Saronno presenti in 20 persone tra le quali alcune coppie che guidano la pastorale familiare in città come Alberto e Anna Ranco.

Nel pomeriggio il Vicario Episcopale di Zona IV e Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano monsignor Luca Raimondi ha presieduto la Celebrazione Eucaristica alla quale ha partecipato il Prevosto di Rho e don Natale Castelli Responsabile del Servizio Pastorale Familiare di Zona. Il vescovo che nella Conferenza Episcopale Lombarda si occupa del laicato ci ha incoraggiato ad essere segno dell’amore che Dio ha per il mondo, sia tra i membri della famiglia che verso le altre famiglie, con uno sguardo a chi resta ai margini della società.

Ci sarà la possibilità di ricevere testimonianze dei referenti delle associazioni e dei responsabili decanali che hanno contribuito nell’organizzazione dell’evento contattando via email il servizio di zona: [email protected]

Oppure visita il sito:

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/