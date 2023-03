x x

SARONNO – in arrivo un attraversamento pedonale rialzato in via Piave. Ad anticiparlo l’ordinanza della polizia locale, pubblicata nelle ultime ore all’albo pretorio, che regolerà la circolazione stradale durante il cantiere necessario per realizzare il dosso che sarà realizzato ad inizio aprile.

Ma facciamo un passo indietro. Via Piave è una delle principali arterie di ingresso ed uscita alla città e al centro di Saronno: in sostanza collega la Monza-Saronno (ossia viale Lombardia in quel tratto) con via Roma. Il traffico è sempre molto intenso ed in passato la polizia locale ha realizzato anche alcuni controlli con il telelaser.

Ora l’Amministrazione ha deciso di realizzare un attraversamento pedonale rialzato all’altezza del civico 45 (quello dei pressi di Casa di Marta se si osserva la situazione attuale). Per questo da 3 al 7 aprile sarà attivo un cantiere che prevede un senso unico alternato in via Piave tra via Petrarca e via Carducci con la presenza di movieri dalle 8,30 alle 19. Un divieto totale di transito eccetto residenti a monte e a valle le cantiere nei giorni di giovedì 6 e venerdì 7 aprile. Sarà deviato anche il percorso dei mezzi pubblici.

Al momento l’Amministrazione non ha ancora presentato l’intervento che si può facilmente ipotizzare sia stato “messo in cantiere” per aumentare la sicurezza dell’utenza debole della strada. Del resto l’ultimo attraversamento pedonale rialzato realizzato in città è stato fatto lungo la stessa direttrice precisamente alla rotonda tra via Miola e via Bergamo.

Del resto dopo l’intervento di via Miola erano state molte le richieste dei cittadini, ad esempio al quartiere Prealpi, per realizzare interventi simili, da attraversamenti pedonali rialzati a veri e propri dossi, sulle arterie in cui gli automobilisti, soprattutto di notte “corrono” troppo.

