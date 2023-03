x x

SARONNO – Un secondo posto più che meritato quello che si è aggiudicato l’Itis Riva di Saronno alle Olimpiadi di Robotica, che si sono svolte sabato 18 e domenica 19 marzo a Malpensa Fiera, all’interno della prestigiosa cornice della Fiera dell’Elettronica. Un appuntamento ormai storico per la scuola di via Carso, che da anni partecipa alla competizione, che vede protagonisti gli istituti tecnici della Lombardia.

Dopo due giorni di gare, domenica pomeriggio è arrivato il risultato: un ottimo secondo posto che ha lasciato più che soddisfatti gli insegnanti e gli studenti delle classi terze e quarte dell’indirizzo di studio Elettrotecnica e Robotica. I ragazzi hanno dovuto affrontare competizioni sempre più difficili, partendo dalla programmazione elettronica con microprocessori, propri e messi a disposizione dalla Fiera. I robot così costruiti hanno dovuto lottare tra di loro in una gara di sumo, hanno dovuto seguire un percorso ad ostacoli ed affrontare gare di abilità con difficoltà sempre crescenti, tutto con chip, computer e programmazione.

Il Riva è così salito sul podio, portandosi a casa un ottimo piazzamento, in attesa che il prossimo anno si svolgano le Olimpiadi a livello nazionale. Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica: “I nostri studenti da sempre sanno distinguersi in competizioni di questo tipo – ha commentato Monica Maria Zonca – che vedono coniugarsi l’abilità di programmazione con l’impegno e la passione per la robotica”.

