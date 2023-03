x x

SARONNO – Dal 22 al 29 marzo tutti i film in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Dal 24 al 27 marzo non perderti:

WHAT’S LOVE di Shekhar Kapur. Zoe decide di girare un documentario sui matrimoni combinati (anzi, “assistiti”, come vuole la nuova dicitura) nel Ventunesimo secolo dal titolo Love (contr)actually.

Venerdì 24 – Sabato 25 ore 21.00

Domenica 26 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 27 ore 21.00

Prosegue a grande richiesta SHAZAM! LA FURIA DEGLI DEI. Il film dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam.

Sabato 25 ore 17.30

Domenica 26 ore 15.00

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Dal 22 al 26 marzo ecco i titoli in sala:

THE SON di Florian Zeller. Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas decide di trasferirsi dal padre Peter. Per lui, che ha ambizioni politiche e ha appena avuto un figlio dalla nuova compagna, cambia tutto.

Venerdì 24 ore 21.00

Sabato 25 ore 17.30

Domenica 26 ore 21.15

DELTA di Michele Vannucci. Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Due uomini si affrontano tra le nebbie scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.

Sabato 25 ore 21.00

Domenica 26 ore 15.00 – 19.30

Per la rassegna L’Opera al cinema, mercoledì 22 marzo alle ore 20.15, TURANDOT in diretta dal Royal Opera House. Ore 19.15 incontro di introduzione all’opera.

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – L’originale film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 25 marzo ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 26 marzo ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Appuntamenti con la rassegna CINEFORUM:

SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt. Un racconto corale che esplora le relazioni umane, la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più autentico tra le persone.

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 22 marzo ore 15.30 (variazione di sala – spettacolo serale al Silvio Pellico)

al Cinema Silvio Pellico: Mercoledì 22 marzo ore 21.00 e Giovedì 23 marzo ore 15.30 – 21.00

Film a sorpresa: THE QUIET GIRL. Cáit, nove anni, viene inviata dai genitori a trascorrere l’estate da una coppia di lontani parenti. In loro troverà le uniche due persone capaci di amarla veramente. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature a BAFTA, Il film è stato premiato agli European Film Awards

al Cinema Silvio Pellico: Martedì 28 ore 20.45 e Giovedì 30 marzo ore 15.30 – 21.00

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 29 ore 15.30 – 21.00

