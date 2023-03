x x

SARONNO – Arriva con un comunicato stampa la risposta dell’Amministrazione comunale alle tante lamentele e critiche dei cittadini per i tempi lunghi dei servizi demografici del Municipio di piazza Repubblica.

Non solo negli ultimi mesi sono state diverse anche le richieste del personale di affrontare il problema tanto che le rappresentanze sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione.

“Dall’inizio dell’anno l’Amministrazione comunale sta lavorando al potenziamento dei servizi demografici, che da tempo sono in “sofferenza” per carenza di organico. Grazie all’arrivo di nuovi dipendenti destinati proprio all’area Servizi Demografici e all’acquisto di un totem “tagliacode”, nelle prossime settimane sarà possibile aprire cinque sportelli contemporaneamente (a fronte dei tre attuali) di cui due dedicati alle carte d’identità prenotate con il sistema del Ministero degli Interni. E’ in previsione anche un aumento dell’apertura al pubblico degli uffici al piano terra del Municipio. Si ricorda che, anche ad oggi, i cittadini che avessero smarrito la carta d’identità o subito un furto possono rivolgersi agli sportelli per un duplicato senza passare dalla prenotazione attraverso il portale del Ministero e, quindi, senza appuntamento”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione