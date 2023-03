x x

SARONNO- è questa la sensazione che traspare maggiormente dalle parole del pilota saronnese Laurence Balestrini, campione di Formula Renault 2019, in vista del weekend 24-26 marzo di gare sul celeberrimo circuito del Mugello.

Nell’intervista pre-competizione di ieri, rilasciata sui canali Facebook e YouTube della Zinox F2000 Formula Trophy, Balestrini ha esternato la propria voglia di vincere e correre ai microfoni di Marco Privitera.

“Sono contentissimo di correre di nuovo sulla pista del Mugello. Non sarà facile: sia perchè è uno dei circuiti più belli e più impegnativi a livello nazionale e internazionale, sia perchè dopo l’unione del nostro campionato con quello di Formula 3 a causa della pandemia, gli avversari sono molti e agguerriti. E’ ormai un anno che non corro al Mugello, e conto di usare le prove libere del venerdì per riprendere il feeling con il tracciato in vista delle qualificazioni del tardo pomeriggio e delle gare di sabato”

Ha poi proseguito parlando del rapporto con il Viola Formula Racing team, che dal 2019 spalleggia e crede in Balestrini: “con il team il rapporto è solido e duraturo, ci aiutiamo a vicenda e abbiamo attraversato insieme momenti difficili come quello del mio incidente avvenuto nel settembre 2021 a Imola, che mi obbligò a sospendere la stagione e riprendere a correre in quella successiva. Purtroppo ci sono stati problemi di sponsorizzazione, la mancanza della quale ha più volte causato la sospensione dell’attività del team nel campionato, a causa degli elevati costi.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione