SARONNO/SARONNESE – Hanno il sapore della primavera gli eventi di questo fine settimana! In particolare segnaliamo l’evento benefico si Saronno Point di domani in pieno centro a Saronno, un’occasione per abbellire i nostri balconi e dare il benvenuto alla bella stagione ma all’insegna della solidarietà.

Venerdì 24 Marzo

SARONNO – Alle 20.30, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Briciole di felicità” con alessia Candido e Matteo Piovani. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 25 Marzo

SARONNO – Dalle 8 alle 18, in piazza Libertà, Saronno Point Onlus sarà presente con le piante aromatiche a sostegno dei pazienti oncologici dell’ospedale di Saronno. Maggiori informazioni al sito internet www.saronnopoint.it.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa di san Francesco (in foto). Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 18.00, al museo G. Gianetti di via Carcano, inaugurazione della mostra “Un legame riscoperto – Il museo Gianetti e i Subert – Antiquariato, collezionismo e case museo”. Maggiori informazioni e dettagli al sito internet www.museogianetti.it.

Sabato 25 e domenica 26 Marzo

SARONNO – Al teatro Giuditta Pasta din via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Funeral Home” di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori per la regia di Marco Zoppello. Maggiori informazioni su orari e costi al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 26 Marzo

MISINTO – Alle 8 ritrovo alla “Casetta” di via Fiume per la “Giornata ecologica ” evento con il patrocinio del Comune. In caso di maltempo l’evento verrà effettuato il 2 aprile, informazioni al sito internet www.comune.misinto.mb.it.

LIMBIATE – Dalle 10 alle 18, all’istituto “Luigi Castiglioni” di via Giuseppe Garibaldi 115, si svolge la “Festa di Primavera”: vendita di piante e prodotti a km 0, visita all’Agripark e molto altro. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

GERENZANO – Alle 20.45, al teatro san Filippo Neri di piazza De Gasperi, incontro/testimonianza “Lasciami volare” rivolta a ragazzi e genitori organizzata dalla fondazione Ema PesciolinoRosso. Informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

MILANO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Album di famiglia. Immagine inedite di una diva” a cura di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti, dedicata all’attrice Valentina Cortese allo spazio Isolaset di palazzo Lombardia di piazza Città di Lombardia 1. L’ingresso è gratuito e per informazioni sito internet www.regione.lombardia.it.

COGLIATE – Un’intera giornata di festa con il mercatino di hobbisti e giochi medioevali antichi e tanti eventi in occasione della manifestazione “Madonna de Marz”. Il programma dettagliato al sito www.comune.cogliate.mb.it.