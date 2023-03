x x

SARONNO – Prende il via domani la seconda edizione del Festival della Poesia saronnese, dal titolo “Giorni diVersi”. Nella giornata di domani l’inaugurazione dell’evento, che coinvolgerà Saronno in fiumi di versi per tutta la settimana, fino a domenica 2 aprile.

Ecco il programma per il weekend:

Sabato 25 marzo

Alle 16, Villa Gianetti – Inaugurazione del Festival. La poesia mi è venuta a cercare. Incontro con l’autore Giancarlo Consonni, Chiara Piomboni accompagna al pianoforte. A seguire degustazione della Zagara Divina, realizzato dagli studenti dello IAL.

Alle 17.30 palestra del Liceo Legnani – Murubutu Talk. Rap: poesia del presente? Viaggio nei rapporti possibili fra rap italiano e letteratura.

Dalle 15.30 alle 19 negli esercizi commerciali del centro cittadino che aderiscono all’iniziativa Flash Mob con recitazione di poesie. A cura di Unitre Saronno.

Domenica 26 marzo

Alle 11, Villa Gianetti – Liberaci dal male. Liberaci. Incontro con la poetessa Beatrice Zerbini. Presenta il libro D’amore di Beatrice Zerbini, modera Giovanna Rosadini.

Alle 17.30 Centro islamico – Islam e Poesia. “Allah ha dei tesori sotto il Suo trono, le cui chiavi si trovano sotto la lingua dei poeti”. Profeta Mohammed pace e benedizioni su di lui. Incontro di approfondimento sul rapporto tra la poesia e Islam, con lettura di componimenti in lingua originale e ricerca dei riferimenti storici, culturali e linguistici della poesia arabo-islamica. A cura del Centro islamico di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione