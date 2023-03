x x

LIMBIATE – Da qualche giorno all’incrocio tra la Monza-Saronno e via Monte Rosa è attivo un T-Red che controlla le vetture provenienti da Saronno verso Limbiate.

E’ l’effetto della sperimentazione avviato dall’Amministrazione comunale di Limbiate per cercare di arginare la sinistrosità dell’incrocio tra via Monte Bianco (questo il nome della Monza-Saronno in quel tratto) e via Monte Rosa. Le telecamere infatti immortaleranno tutti coloro che attraversano l’incrocio quando il semaforo è rosso o meglio quando supereranno la linea d’arresto con la luce rossa già accesa. Un deterrente anche quando la zona è interessata, negli orari di punta, da code e rallentamenti. La sanzione sarà di 167 euro con la ben più cara decurtazione di 6 punti patente. Il dispositivo sarà attivo 24 ore su 24 un argine anche per chi sfreccia in orario notturno.

Un T-red è stato posizionato anche al semaforo di Solaro sulla Saronno-Monza all’intersezione con via Cavour.

