SARONNO – Da sempre tra i temi più dibattuti c’è quello del decoro urbano con l’eterno tema delle deiezioni canine che non viene raccolta dai proprietari dei cani. Negli ultimi anni si parla molto anche del problema dell’urina tanto che a Varese è stata recentemente entrato in vigore l’obbligo non solo di raccogliere le deiezioni con i sacchettini igienici, ma anche quello di pulire con acqua la pipì dei propri cani su aree pubbliche o ad uso pubblico.

Anche a Saronno il tema è stato molto dibattuto con proteste dei cittadini, cartelli simpatici o minacciosi e sanzioni della polizia locale. Ora però arrivano le foto di un saronnese che mostrano una saronnese che svuota le lettiere del gatto in un cestino pubblico in centro.

“E’ stato sorprendete vedere in corso Italia svuotare le buste con i residui delle lettiere dei gatti, nelle pattumiere pubbliche. Saranno pieni di sporcizia e gesti del genere andrebbero puniti”. Commenta il saronnese costernato anche dal fatto che ovviamente lo smaltimento delle lettiere può avvenire direttamente nel residuo che viene ritirato a domicilio e quindi il comportamento della donna è decisamente incomprensibile.

La segnalazione è però la punta dell’iceberg del tema dell’abbandono dei rifiuti domestici nei cestini pubblici su cui anche Amsa ed Econord si sono attivate anche per effetto di precise richieste contenute nell’apparto. Del tema ha parlato anche l’assessore Franco Casali in uno degli incontri pubblici con i cittadini in cui spesso è stato presentato il problema. L’esponente della Giunta ha avviato anche interventi mirati con la polizia locale per affrontare questo genere di criticità.

