Il Saronno Softball conferma in toto la propria pedana di lancio italiana e comunica con grande soddisfazione che la pitcher Alice Nicolini indosserà la divisa della Inox Team anche nella stagione 2023. Per Nicolini, considerata tra le più importanti lanciatrici del panorama italiano degli ultimi anni, si tratterà della nona stagione a Saronno.

“Sono davvero contento di giocare con il Saronno anche in questa nuova stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa con la possibilità di giocare anche la Coppa Campioni. Per me sarà la seconda occasione e non vedo l’ora: il livello è veramente alto e giocheremmo contro le migliori squadre d’Europa. Non si può sottovalutare nessuno e dare per scontato nulla!” ha commentato Nicolini, pitcher anche della nazionale italiana. “So che gli occhi sono puntati su di noi questa stagione e cercheremo di mantenere alte le aspettative. Siamo un gruppo unito ed è questo quello che conta e il segreto dietro alla conquista del Triplete ottenuto nel 2022” ha poi concluso la pitcher del Saronno, che ha chiuso la scorsa Italian Softball League con un record di 13 vittorie, 4 sconfitte per una media punti guadagnata pari a 1.87.

“Alice è la nostra leader della pedana, una delle giocatrici più competitive della squadra” ha dichiarato il manager Steven Manson. “Sono davvero contento di poterla allenare qui a Saronno. È un’atleta davvero speciale. Siamo davvero fortunati nell’averla qui con noi”.