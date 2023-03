x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione culturale Sicilia a Saronno

la scorsa domenica pomeriggio è stata all’insegna di tradizioni, canti e sapori siciliani a Saronno dove nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’associazione Sicilia a Saronno si è esibito il gruppo folkloristico “Sicilia nostra”. Presenti anche gli hobbisti Tonino Lupica con la mostra e dimostrazione dei cesti sanfratellani e Antonino Versaci con la mostra e video della realizzazione dei coltelli sanfratellani. L’occasione è stata una raccolta fondi per promuovere il tesseramento di nuovi soci, rinnovare l’adesione degli iscritti per l’anno in corso.

Si ringraziano per le foto Armando Iannone e Dino Gallo

