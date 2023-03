x x

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Anpi Limbiate.

Domenica 26 Marzo dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Repubblica l’Anpi di Limbiate raccoglierà le firme per una Proposta di Legge costituzionale concernente il riconoscimento di particolari forme di Autonomia regionale con l’introduzione di una clausola di supremazia della Legge statale.

L’autonomia differenziata non può contraddire l’unità e l’indivisibilità della Repubblica; mentre cresce l’inflazione, crescono i tassi d’interesse, vengono apportati tagli alla spesa sociale e si addensano nubi fosche sul futuro economico e sociale del Paese che accresceranno le già gravi e preoccupanti diseguaglianze, il tema dell’autonomia differenziata sta occupando sempre più spazio nel dibattito politico.

La presentazione del disegno di legge delega Calderoli, peggiorativo del precedente disegno legge Gelmini ha provocato la reazione nettamente negativa delle regioni meridionali. Esse infatti, in questo modo, vedrebbero mantenuto e non corretto il loro divario dalle Regioni del Nord che continua ad aumentare.

La Presidente del Consiglio Meloni ha cercato di rassicurare il Mezzogiorno garantendo l’utilizzo dei fondi del Pnrr per colmare le diseguaglianze territoriali.

Si tratta di un gioco delle parti che tuttavia evidenzia la contraddizione tra la necessità della Lega di riconquistare l’elettorato del nord e il bisogno di FdI di non scontentare il suo importante elettorato del Mezzogiorno, già deluso dalla cancellazione del Reddito di cittadinanza.

Adesso ci troviamo di fronte ad una nuova accelerazione del processo di autonomia regionale differenziata a fronte della quale l’Anpi riconferma il proprio giudizio negativo su una riforma istituzionale che rischia di allargare le diseguaglianze tra cittadini e territori e di rompere l’Unità nazionale diversificando i diritti sociali e civili dei cittadini aprendo la strada ad uno stravolgimento della Costituzione.

Noi chiediamo che gli articoli 116 e 117 della Costituzione devono essere interpretati per riaffermare l’unità indivisibile della Repubblica e porre le basi per un Regionalismo solidale e non competitivo.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione