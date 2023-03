x x

SARONNO – “Mi era capitato in passato di essere vittima di un borseggiatore e mi ero sentita davvero impotente e amareggiata. Oggi è stato diverso anche perchè in qualche modo, anche grazie alle segnalazioni sul vostro giornale, sono riuscita a fare qualcosa per difendermi”.

Sono le parole di un’81enne che mercoledì mattina è stata vittima di un borseggiatore nella zona di via Monti durante il mercato settimanale. “Avevo un paio di sacchetti (quelli leggeri perchè mio nipote portava quelli pesanti) oltre alla borsa ed iniziavo ad essere un po’ stanca e sinceramente non saprei dire quando è riuscito a infilare la mano nella mia borsa. Il risultato è che risalita sull’auto di mio nipote mi sono accorta che non avevo più il portafoglio”.

Il giovane ha fatto un giro a piedi per il mercato tornando anche all’ultimo stand dove la nonna aveva acquistato dei prodotti ma del portafoglio non c’era traccia. “Sono certa di averlo messo in borsa e quindi sono anche certa del borseggio” riprende l’anziana che ha spiegato di non voler sporgere denuncia per l’accaduto. Anche per il bottino del borseggiatore.

“Nelle ultime settimane ho letto dei borseggi di cui sono state vittime altre anziane saronnesi e quindi, avendo subito uno in passato mi sono premunita. Negli ultimi mercoledì ho preparato la borsa riducendo al minimo il contenuto a partire dal portafoglio: ne uso (forse sarebbe meglio dire usavo) uno vecchio mettendo più o meno il mio budget di spesa. Così, in un certo senso anche grazie a ilSaronno, il ladro mi ha portato via solo un vecchio portafoglio”.

Comunque amara la chiosa della saronnese: “Essere vittima di un furto è comunque una brutta cosa perchè ci si sente raggirati e indifesi. Questa volta almeno non dovrò rifare i documenti e soprattutto alla mia età, 81 anni, mi sono sentita in grado di far fronte alle difficoltà. Mi rendo conto che non tutti hanno queste fortuna e penso che qualche controllo in più qualche agente in più per arginare questi episodi sarebbe un bene per i saronnesi e chi viene da fuori soprattutto considerando che al mercato c’è davvero un utenza che ha bisogno di protezione dagli anziani come me alle mamme con i bimbi“.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione