CASCIAGO – Un velivolo ultraleggero, probabilmente un aliante, è precipitato attorno alle 17 di oggi sul territorio comunale di Casciago nella zona compresa tra via Tre Valli e via Leopardi.

Nell’impatto, come riporta Varesenoi, è rimasto ferito il pilota, un ragazzo di 22 anni; sul posto sono intervenuti in codice rosso, quello di massima urgenza, un’ambulanza, l’automedica, i vigili del fuoco, gli specialisti del Saf (speleo alpino fluviale) e una pattuglia dei carabinieri.

Il velivolo avrebbe perso quota per cause da accertare, per poi andarsi a schiantare. Per fortuna, le condizioni del ragazzo non sembrano essere gravi. I soccorsi sono in corso in codice verde.

