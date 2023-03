x x

COGLIATE – Prevista una grossa affluenza alla settima edizione della RunDamiano, la manifestazione podistica non competitiva che partirà domenica mattina, il ritrovo sarà in piazza San Damianoalle 8.30 e alle 9.30, la partenza per i due percorsi sarà unica, il primo percorso misura 9,9 km, mentre il secondo 5.

Il costo di iscrizione sarà di 10 euro con pacco-gara e di 3 euro senza. Il ricavato della manifestazione andrà alla Sei, i servizi di emergenza integrati.

Il comitato di organizzazione dell’evento ci tiene a ringraziare le istituzioni di Polizia Locale, il Parco delle Groane, la Croce Rossa Italiana, il Comune di Ceriano Laghetto e il Comune di Cogliate per il supporto e gli sponsor.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione