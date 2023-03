x x

SARONNO – Sono arrivati in una ventina e hanno iniziato a montare stand e spazi per la festa. Così questa sera alle 19 è iniziata la seconda serata di festa del compleanno del centro sociale Telos.

Gli anarchici che dal marzo 2009 hanno organizzato eventi, manifestazioni, occupazioni hanno pensato ad una due giorni con approfondimenti, musica e cene vegane per celebrare la ricorrenza. Dallo sgombero della storica sede di via Varese il centro sociale è itinerante e proprio come per gli eventi passati lo location è stata resa nota solo nel tardo pomeriggio.

Il programma prevede workshop, musica, cena vegana che si terranno nel parco del Lura. Non è la prima volta che l’area verde viene usata come location per le attività degli anarchici.

(foto archivio)

