x x

SARONNO – “Dopo le catastrofiche ultime notizie sullo stato di salute del nostro ospedale attendevo con ansia una pubblica indignazione da parte dei signori del centro destra, almeno pari a quella espressa contro il sindaco Augusto Airoldi per l’aumento delle tariffe dell’acqua, per il quale peraltro il primocittano non porta alcuna responsabilità. Aspettiamo anche qui il giochino di addossare la colpa del disastro sanitario al sindaco anzichè alla fallimentare gestione della Regione, governata da Lega e dai suoi alleati?”.

Inizia così la nota di Valeria Valioni presidente commissione sanità del consiglio comunale: “Con l’acqua l’hanno fatto. Le tariffe le ha aumentate la Provincia (Lega) con il voto favorevole dei comuni varesini, nella maggioranza governati dalla destra”.

Tornando sul tema ospedale: “L’ Amministrazione comunale ha fatto quanto doveva e poteva per scongiurare il declino dell’ospedale, che inesorabile non era (ma forse voluto sì): frequenti sollecitazioni, incontri, proteste. Ma anche i bambini sanno che comanda chi ha in mano il portafoglio. E alla Regione, purtroppo, e solo a lei, compete ogni decisione sulla salvezza del nostro Ospedale. Aspettiamo con (s)fiducia le sue decisioni”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione