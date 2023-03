x x

SARONNO – Uno scatto insolito che ha stimolato in un saronnese attento e “innamorato del proprio quartiere” una riflessione o meglio una domanda da rivolgere all’intera comunità.

La foto mostra la recinzione del cantiere delle Farfalle le palazzine del quartiere Matteotti demolite nel marzo 2016 con una maxi operazione dopo il trasferimento delle famiglie nel nuovo stabile di via Amendola realizzato nell’ambito del controllo di quartiere. Su ogni pezzo della cesata da cantiere è stata posizionata una bottiglia di birra rovesciata. Marche e colori diversi che sembrano raccontare visivamente il tempo e l’attesa del quartiere per il rilancio e soprattutto per la definizione del futuro dell’area. “Al momento si tratta di un’area di cantiere vuota dove ci sono sono erbacce e degrado – spiega un residente – capisco che si voglia bere per dimenticare”.

Un po’ lo stesso messaggio che ha colto nel messaggio l’autore: “Sembra che il quartiere si sia rassegnato e abbia deciso di “berci su in attesa dei lavori e della ripartenza”.

