UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Officine Musicali Aps Uboldo.

Officine Musicali Aps e Comune di Uboldo, in collaborazione con Vox aurae aps, nell’ambito del progetto “RiEsCo” – bando “Giovani Smart” di Regione Lombardia, presentano: Mozart vs Beethoven, concerto della RiEsCo Youth Orchestra; dirigerà l’orchestra il Maestro Luca Pasqua.

L’evento avrà luogo domani, domenica 26 marzo alle 16 alla Casa dei Talenti, in Via per Origgio 1; l’Ingresso sarà gratuito.

In programma: W. A. Mozart: Concerto per pianoforte ed orchestra n. 27, KV 595, al pianoforte ci sarà Luigi Gerosa. a seguire L. V. Beethoven, con la Sinfonia n. 5 in do minore, Op. 67.

L’orchestra è formata dagli studenti dei conservatori di musica delle province di Como, Milano, Monza e Brianza, Varese e Novara che hanno partecipato alla masterclass di perfezionamento musicale inserita nell’ambito del progetto RiEsCo – Bando Giovani Smart.

Questa esperienza vuole essere una risposta importante all’esigenza di fornire ai futuri musicisti uno sguardo a 360° sulla professione musicale.

