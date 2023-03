x x

PARONA – Passo falso dell’Az Robur Saronno sabato sera a Parona nel Pavese: la sconfitta contro la formazione di casa rischia di costare cara ai saronnesi, costretti ora a vincere il prossimo match con Cusano per restare matematicamente seconda (le prime 2 di C Gold quest’anno passanto in B).

Ma restiamo a Parina dove si è vista una partita molto combattutamo fino alla fine, ma il risultato non ha premiato i biancazzurri. Alla fine la spuntano dunque i locali della Now Vigevano con 12 triple a segno. “Nella nostra partita troppi, troppi errori al ferro e da seconda occasione – ricordano i dirigenti del Saronno – Strepitoso Negri con 25 punti segnati e sempre presente nei momenti cluo del match. Era una partita da vincere ma ce ne saranno altre due della stessa importanza. Ci giochiamo tutto settimana prossima in casa con Cusano!”

Punteggio finale Parona-Az Saronno 87-84, terz’ultima giornatra di ritorno.

(foto archivio)

26032023