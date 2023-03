x x

CISLAGO- Nella 25′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, si affrontano il Cistellum, allenato da Mister Giussani, e il Torino Club Marco Parolo, allenato da Mister Aresi, in un match spettacolare all’insegna del goal terminato 4 a 3 in favore della squadra di Cislago.

Nel primo tempo la prima occasione è per i padroni di casa, con Bonfrate che, servito da Montan, a tu per tu con il portiere avversario si divora la rete del vantaggio. Al 14′ passano in vantaggio gli ospiti, con Muharemi che trova una traiettoria perfetta su una punizione dalla trequarti esterna su cui D’Auria non può quasi nulla. Il Cistellum, però, non si fa scoraggiare dal goal subito e spinge alla ricerca del pareggio, il quale arriva al 28′ con Marazzi, che servito da Bonfrate colpisce la traversa e sulla ribattuta Ciccone anticipa tutti e rimette in equilibrio la partita. Pareggio che dura solo 4 minuti, perché il Torino Club si riporta in vantaggio sfruttando una disattenzione difensiva del Cistellum, della quale ne approfitta Zefi che fa 1-2. E’ una partita spettacolare dal punto di vista dei goal, infatti al 34′ arriva il nuovo pareggio con Montan che approfitta della respinta di Tosi sul tiro di Bonfrate. Al 38′ completa la rimonta la squadra di Mister Giussani che dopo un grande scambio tra Bonfrate e Rimoldi, quest’ultimo serve Marazzi che deve solo spingere il pallone in rete e fa 3-2. Termina così un primo tempo magnifico, ricco di goal e rimonte.

Nella seconda frazione di gioco al 49′ ci prova Rimoldi che, dopo averne saltati due, conclude a lato di poco. Al 59′ arriva il nuovo pareggio, con la rete del Torino Club Marco Parolo: segna ancora Zefi che da fuori area calcia e trova il 3 a 3. All’80’ Lobianco serve Piccolo che non trova, però, la freddezza di superare Tosi e spreca una grandissima occasione. Dopo soli 5′ gli ospiti sprecano l’occasione del match point che non sfruttano una chance clamorosa regalata dai padroni di casa. La rete decisiva arriva in pieno recupero, al 92′ Rimoldi pesca in area Lobianco che stacca di testa e regala al Cistellum 3 punti non solo importanti per la classifica, ma anche dal punto di vista morale, in quanto arrivati dopo una partita di questo tipo.



Con questa vittoria il Cistellum sale a 54 punti, rimanendo sempre al 5′ posto, in piena zona play-off. Dall’altra parte, invece, il Torino Club Marco Parolo rimane fermo a 9 punti, in penultima posizione e in zona play-out.



Cistellum 2016-Torino Club Marco Parolo 4-3

CISTELLUM 2016:

D’Auria 5,5;

Roma 6 (32′ s.t. Pusceddu 6);

Bonfrate 5,5;

Moiana 5,5;

Morosi 5,5;

Hati 6 (10′ s.t. Costanzo 6,5);

Cozzi 5,5 (19 s.t. Iovine 6);

Ciccone 5,5;

Montan 6 (14′ s.t. Lobianco 6,5);

Rimoldi 6,5;

Marazzi 5,5 (14′ s.t. Piccolo 5,5);

A disp: Galli, Massaro.

TORINO CLUB MARCO PAROLO: Tosi, Galli, Muharemi, Loseto (50′ s.t. Balsemin), Ilardi, Sow, Zefi, Coppa, Mangherini, Ghezzi (40′ p.t. Mocchetti), Bentollia (25′ s.t. Zanzi). A disp: Locarno, Pizzi.