Calcio 3′ categoria: Puzziferri fa volare il Dal Pozzo, Airoldi corsara

ORIGGIO – Nel girone legnanese di Terza categoria il Dal Pozzo ha espugnato, 0-1 con rete di Puzziferri, il terreno di Parabiago del San Lorenzo e considerato che il San Giorgio ha perso 2-0 in trasferta contro il Mascagni, i gialloverdi sono adesso tornati saldamente in vetta. In graduatoria, Dal Pozzo 47 punti, San Giorgio e Mascagni 43.

Ferma l’Amor sportiva

Oggi turno di riposo per l’Amor sportiva, nel girone A della Terza categoria varesina. Ha giocato l’Airoldi che confermando il proprio buon momento ha espugnato il campo delle Azalee Gallarate vincendo 1-0.

La classifica ha iniziato a sgranarsi: primo in solitaria l’Union Oratori Castellanza oggi vincente 4-1 sull’Aurora Golasecca e che si posiziona a 47 punti; segue il Beata Giuliana a 45 punti (oggi pari 1-1 in trasferta con l’Arnate), terza l’Amor a 44 punti, quarto l’Arnate a 40 punti e quinta l’Airoldi a 30 punti.

(foto: Lorenzo Puzziferri del Dal Pozzo)

